VIDÉO - Superyacht de Jeff Bezos : un pont de Rotterdam devrait être démonté

Les autorités ont accepté de démonter provisoirement une partie du pont, au grand dam de certains habitants. "Si c'était n'importe qui", témoigne un passant dans le reportage de TF1 en tête d'article, "mais là, c'est l'un des hommes les plus riches du monde (le plus riche, en fait, NDLR), qui pratique l'évasion fiscale, et qui en plus se contrefiche de notre monument. Et ça, je ne suis pas d'accord !".