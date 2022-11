Sur ses billets de banque, l'Algérie a-t-elle délaissé le français au profit de l'anglais ?

Si ce n'est pas vraiment ce qu'il affirme, le tweet de Jean-Luc Mélenchon peut laisser penser que l'anglais a été privilégié au détriment du français sur les billets de banque algériens. Or, depuis la création du dinar algérien en avril 1964, la langue de Molière n'a jamais figuré sur la monnaie du pays.

En revanche, l'ancien candidat à la présidentielle regrette que l'Algérie n'ait pas fait le choix du français plutôt que de l'anglais pour son billet commémoratif, et en impute la faute à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. "Macron Borne ont échoué en tout et pour tout", écrit Jean-Luc Mélenchon dans son tweet. Une allusion aux deux récentes visites du président de la République et de la Première ministre dans le pays ces dernières semaines, survenues après des mois de tensions entre Paris et Alger, dont les relations se sont réchauffées.