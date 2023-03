"Sushi-terroristes" : comment de jeunes farceurs ont provoqué un scandale sanitaire au Japon

C'est un concept inventé au Japon. Des assiettes de sushis tournent sur un tapis roulant, sans serveurs et les clients se servent seuls. Ce système de sushi-bar fait fureur depuis une quarantaine d'années, mais ces derniers temps, des attaques sournoises viennent souiller ces manèges enchantés. Un adolescent dépose sa salive sur des sushis destinés à d'autres clients. Un autre boit directement au goulot d'une bouteille de sauce. Et voilà comment tout un pays tombe dans l'angoisse.

"Jusqu'à présent on n'avait pas vu ce genre de comportement au restaurant. C'est pour ça qu'on a l'impression que le monde est devenu plus risqué", réagit un Japonais dans le reportage en tête d'article. "Je ne mangerai plus jamais l'esprit tranquille", s'inquiète une autre.