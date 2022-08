Tensions Chine-Taïwan : "C'est une situation à très haut risque", alerte Jean-Louis Bourlanges

Les tensions entre Pékin et Taïwan n'ont jamais été aussi fortes. Les essais militaires en cours de la République populaire de Chine (RPC) autour de l'île, déclenchés à la suite de la visite controversée de Nancy Pelosi, sont un "épisode de plus sur une escalade, une aggravation constante", note ce vendredi le député MoDem Jean-Louis Bourlanges, invité de la matinale de LCI. Mais le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale estime cette fois qu'une "étape a été franchie".

"L'investissement militaire de la Chine n’a jamais été aussi agressif et étroit" envers Taïwan, explique-t-il. L'île entretient depuis 70 ans une relation antagoniste autour de la question de son indépendance. "Nous sommes vraiment à la limite d’une épreuve armée, donc c’est une situation à très haut risque et très préoccupante" alerte Jean-Louis Bourlanges. "L'existence et la liberté" de Taïwan sont "sévèrement mis en cause, sur un fond d'incertitude stratégique américain", ajoute-t-il. "On ne sait pas jusqu’où les Etats-Unis peuvent aller en cas de confrontation, ce qui est en soit un facteur d’insécurité important", explique encore l'élu.