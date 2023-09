Tchad : attaqué par un soldat tchadien qu'il soignait, un infirmier militaire français réplique et le tue

Il n'a pas eu le choix. Mardi, un infirmier militaire français a tué par balle un soldat tchadien qu'il soignait. Et pour cause, celui-ci venait de l'agresser au scalpel dans une base des forces françaises à Faya-Largeau, dans le nord du Tchad, a annoncé un gouverneur local à l'AFP. "Un militaire tchadien, qui n'était pas dans un état normal, s'est rendu pour un pansement dans la base militaire de l'armée française, a pris un scalpel et a blessé un infirmier militaire français", a expliqué à nos confrères de l'AFP le général Ali Maïde Kebir, gouverneur de la région du Borkou. "L'infirmier a fait usage de son arme à feu et l'a tué", a-t-il poursuivi.