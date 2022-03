Tchernobyl privée d'électricité : quel risque pour la sécurité ?

Depuis ce matin, l'alimentation électrique du site de Tchernobyl au Nord de l'Ukraine est totalement coupée en raison d'actions militaires russes dans la zone. Cet incident intervient alors que mardi, l'Agence internationale de l'énergie atomique annonçait une rupture de transmission de données avec la centrale. Cela signifie par exemple que les balises de la surveillance du taux de radioactivité du site n'émettent plus. La centrale est tombée aux mains de l'armée russe depuis quatorze jours. Plus de 200 gardes et techniciens travaillent sous leurs ordres, sans bénéficier de relais.