Tchernobyl : un site sensible aux mains des Russes

Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale a explosé, contaminant une partie de l’Europe. Depuis, un gigantesque sarcophage coiffe la centrale pour éviter toutes contaminations. Les niveaux de radioactivité sont contrôlés quotidiennement. Et ce vendredi matin, ils sont entre 10 et 20 fois supérieurs à la normale. En cause, le passage des blindés qui ont brassé la poussière contaminée. Une augmentation temporaire sans danger selon un spécialiste.