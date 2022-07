Télétravail : Venise recrute des habitants

Le tourisme sourit-il toujours à Venise ? Après la pandémie qui l'a privé de sa principale source de revenu, la cité lacustre cherche à diversifier son économie et mise désormais sur de nouveaux profils. Pour attirer de nouveaux résidents et ne pas devenir une ville musée, elle est prête à vous faire des ponts d'or pour vous convaincre de venir. Marie Axelle n'est pas venue en vacances à Venise. Cela fait déjà trois mois qu'elle y travaille. "Mes clients sont un peu à travers le monde. Tout à l'heure, j'ai une réunion avec un client qui est en Egypte. J'ai un autre client qui est à Istanbul. Là où j'habite n'a plus aucune d'importance", a-t-elle expliqué. La Française a posé ses valises pour onze mois et découvre un nouveau quotidien.