TÉMOIGNAGE - Guerre en Ukraine : avec les enfants dans l'enfer de Bakhmout

À plusieurs mètres sous terre, les enfants ont créé leur propre bulle, là où l'innocence tente de retrouver ses droits. Ils ont entre 2 et 15 ans et sont terrés ici, au milieu de cet enfer nommé Bakhmout. "Les seules fois où je sors, je vois des vitres cassées, des trous par terre à cause des obus. Mais je n'y fais pas attention... Je veux juste respirer l'air frais", témoigne une fillette devant notre caméra.

"Hier, j'ai été dehors pour voir la neige", raconte Vyka. "Mais c'était tellement éblouissant que j'ai eu mal aux yeux, parce que je n'avais pas vu la lumière depuis longtemps. Et puis il y a eu un très grand boum-boum et je suis tombée par terre." Du haut de ses 10 ans, Vyka porte à bout de bras tout ce petit monde. La guerre l'a fait grandir trop vite.

