VIDÉO - "Libérez mon fils" : l'appel de la mère d'Orión, un des trois otages français toujours détenus à Gaza

Trois ressortissants français sont toujours otages du Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, Orión Hernández-Radoux, kidnappé lors de l'attaque du mouvement islamiste le 7 octobre dernier. Sa mère réclame au 20H de TF1 la libération de son fils, tout en appelant le gouvernement israélien à un cessez-le-feu.

Elle attend désespérément une preuve de vie. Depuis son domicile de la région toulousaine, Marie-Pascale Radoux allume chaque jour une bougie pour son fils Orión Hernández-Radoux. Âgé de 32 ans et père d'une fillette de deux ans, il est otage du Hamas depuis le 7 octobre dernier. "L'incertitude est vraiment le pire sentiment, l'incertitude quant à la vie ou la mort de votre enfant. On s'accroche à l'idée qu'il est vivant", confie-t-elle dans le reportage en tête de cet article, la gorge nouée.

Le 7 octobre dernier, Orión faisait la fête au festival Tribe of Nova, où des centaines de participants ont été tués ou kidnappés. Il s'était rendu à cet événement en compagnie de sa petite amie. Au moment de l'attaque du Hamas, le couple fuit en voiture avec un de leurs proches. Les terroristes leur tirent dessus, exécutent leur ami et séparent le couple. Des restes de sa compagne ont été retrouvés trois semaines plus tard dans le désert.

Le 9 octobre, un groupe armé contacte la famille d'Orion depuis son téléphone afin de revendiquer l'enlèvement. "Ils ont dit qu'il était vivant, qu'il était avec eux, qu'il allait bien et qu'ils ne le maltraiteraient pas", poursuit sa mère qui n'a eu aucune nouvelle depuis cet appel. Franco-Mexicain, Orión organisait ses propres concerts en Grèce au mois de septembre dernier, se rendant ensuite en Israël pour prendre des vacances.

Il aurait déjà dû être libéré dès la première trêve Marie-Pascale Radoux, mère d'Orión

Sa mère lance un appel aux ravisseurs. "Libérez mon fils, qui n'est ni Israélien, qui ne vivait pas là-bas, qui n'a rien à voir avec ce conflit. Pour moi, il aurait déjà dû être libéré dès la première trêve", explique la mère de famille. 110 otages ont été libérés en novembre dernier lors de la trêve entre le Hamas et Israël. Parmi eux, sept Franco-Israéliens, tous mineurs. Avant chaque libération, les autorités françaises contactent la mère d'Orión pour lui annoncer que son fils n'est pas sur les listes.

"Je souhaite juste qu'aujourd'hui il soit en vie, et en bon état", affirme Marie-Pascale qui appelle également le gouvernement israélien à un cessez-le-feu. "Le président Macron nous a bien répété qu'il n'oublierait pas les otages". Aux côtés d'Orión, deux Franco-Israéliens, Ofer Kalderon et Ohad Yahalomi sont toujours retenus en otage. Ils seraient retenus dans les tunnels de la bande de Gaza, selon Israël.