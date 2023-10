VIDÉO - Otages français du Hamas : la mère de Mia Shem supplie le monde de "lui rendre son bébé"

Elle a lancé un appel au secours devant plus de 100 journalistes du monde entier. Keren Shem, la mère de Mia, accompagnée de sa famille, garde espoir de revoir la jeune femme de 21 ans, enlevée par le Hamas. "Mon message pour ma fille, c'est que je l'aime tellement. Elle me manque tellement. Ces derniers jours, j'ai tenu en m'imaginant la serrer dans mes bras", lâche-t-elle dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. Dans une vidéo, diffusée sous la contrainte, Mia apparait exténuée. Elle demande qu'on la sorte le plus vite possible de Gaza.