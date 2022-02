Témoignages des Français à Kiev

Il faut dire qu'à Kiev, on est assez loin de la ligne de front. Et donc, il n'y a pas ce sentiment d'inquiétude ni d'alerte, ce qui rend la décision d'autant plus difficile à prendre. Ici, il y a beaucoup de ressortissants français qui sont des binationaux. Ils ont donc une partie de leurs familles, ainsi que leur travail. Et la plupart nous ont confié qu'ils allaient attendre de voir comment la situation évoluait.