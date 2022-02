TÉMOIGNAGES - Kiev sous les bombes : "Le souffle nous a projetés hors de notre chambre"

Dans l’escalier, tous ses voisins font comme lui. L'équipe de TF1 croise un homme dont le visage témoigne de la violence de ce qu’il a vécu. "D’un coup, quelque chose a explosé et le souffle nous a projetés en dehors de notre chambre. Je venais juste de me coucher. Vous voyez, j’ai juste quelques éraflures au visage. Si j’avais été debout, ça aurait été bien pire", témoigne-t-il. Lui aussi veut partir. Mais avant, il doit ouvrir la porte de son appartement. Elle est bloquée et son passeport est à l’intérieur.