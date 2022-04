TÉMOIGNAGE - Guerre en Ukraine : un survivant raconte l’occupation russe de son village

Dans le village d’Ivanivka, village ukrainien proche d'Odessa et occupé par l’armée russe pendant un mois, tout le monde connaît l’histoire de Ioula. Cette mère de famille a perdu Sergei, son fils de 33 ans. "Voilà, c’est ce qu’il me reste de lui", dit-elle en montrant des papiers et des photos d’identité, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article (dont certaines images peuvent choquer). Sergei aurait été enlevé par les soldats russes le 9 mars. Pendant trois semaines, Ioula est restée sans nouvelles. "Je suis allée voir les Russes avec ma fille. J’ai supplié à genoux pour qu’ils le relâchent mais ils ont menacé de nous tuer", affirme-t-elle.