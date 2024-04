"Je me demandais si le building n'allait pas nous tomber dessus" : des Français racontent le puissant séisme à Taïwan

Un séisme de magnitude 7,5 a frappé Taïwan ce mercredi 3 avril. Il a causé au moins neuf morts, plus de 800 blessés et l'effondrement d'une trentaine d'immeubles. Un touriste et un résident français présents sur place témoignent auprès de TF1 et LCI.

Un quart de siècle que Taïwan n’avait pas connu un tremblement de terre aussi puissant. Le séisme de magnitude 7,5, enregistré à 8h locales (2h à Paris) ce mercredi à Hualien, dans l’est de l’île, a fait au moins neuf morts et plus de 800 blessés, selon les autorités. Il a aussi déclenché des alertes au tsunami dans plusieurs pays voisins. Près de l’épicentre, une trentaine d’immeubles se sont effondrés, piégeant sous leurs décombres des dizaines de personnes.

"Tout à coup, en se brossant les dents, on a senti les premières secousses, raconte dans la vidéo de TF1 ci-dessous un touriste français actuellement en vacances à Taïwan. On est au 5e étage de notre immeuble et on a vraiment senti des énormes vibrations, qui nous ont obligés à nous asseoir. On a eu l’impression que l’immeuble allait s’effondrer. Littéralement."

Taiwan : des Français sous le choc après le tremblement de terre Source : TF1 Info

Antoine Rousseaux, qui témoigne dans la vidéo de LCI à retrouver en tête de cet article, réside de son côté à l’année à Taïpeï, une ville où les tremblements de terre sont relativement fréquents. "Mais là, je dois dire qu’aujourd’hui, c’était vraiment le plus gros, témoigne-t-il sur LCI. Je me trouvais au 9e étage d’un bâtiment, donc ça m’a fait très peur quand ça a commencé à beaucoup secouer. Je me suis mis sous une table, parce que c’est le réflexe que j’avais appris. Mais je ne savais pas si je devais descendre par les escaliers… Ça secouait de plus en plus, j’ai entendu des choses tomber. Je me demandais vraiment si l’immeuble n’allait pas nous tomber dessus."