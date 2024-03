VIDÉO - "J'ai vu les terroristes tirer sur tout le monde et jeter des cocktails Molotov" : des rescapés racontent l'attaque du Crocus City Hall près de Moscou

Plus de 100 personnes ont été tuées vendredi soir dans une attaque terroriste près de Moscou revendiquée par le groupe État Islamique. Cet attentat a été mené au Crocus City Hall, une salle de concert située à Krasnogorsk. Trois hommes ayant réussi à échapper aux assaillants livrent leurs témoignages.

Au lendemain de la fusillade au Crocus City Hall, une salle de concert située à Krasnogorsk dans la banlieue de Moscou, le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 100 personnes ont été tuées dans l'assaut revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) suivi d'un énorme incendie, a annoncé samedi le Comité d'enquête russe sur Telegram, précisant que ce chiffre devrait encore "augmenter".

"J'étais assis à l'étage où il y a des balcons, on a entendu des coups de feu", témoigne dans le reportage en tête de cet article un rescapé de l'attaque, précisant n'avoir pas compris, "au début à ce qu'il se passait". Et de poursuivre : "Ensuite, j'ai vu les terroristes arriver et commencer à tirer sur tout le monde, ils ont jeté des cocktails Molotov qui ont tout brulé".

"La sortie était bloquée"

"On a ensuite été conduit vers la sortie mais la sortie était bloquée, alors on a couru partout pour trouver une issue, on s'est réfugiés dans le sous-sol et on a attendu les secours avant de partir", poursuit le jeune homme.

"Juste avant le début, nous avons tout d'un coup entendu plusieurs rafales de mitraillette et un terrible cri de femme. Puis beaucoup de cris", a de son côté raconté à l'AFP Alexeï, un producteur de musique qui se trouvait en loges au moment de l'attaque. Il a dit avoir vu "des mouvements de foule terribles" de spectateurs voulant s'échapper.

Selon un journaliste de l'agence de presse publique Ria Novosti, des individus en tenue de camouflage ont fait irruption dans le parterre de la salle de concert avant d'ouvrir le feu et de lancer "une grenade ou une bombe incendiaire, ce qui a provoqué un incendie". Les flammes se sont propagées à près de 13.000 m2 du bâtiment avant que l'incendie ne soit contenu, selon les services de secours. Au lendemain de cet attentat, les recherches de victimes dans les décombres du Crocus City Hall vont prendre plusieurs jours, a indiqué samedi le gouverneur de la région de Moscou. "Les sauveteurs travaillent 24 heures sur 24 sur le site (...) Vingt autres corps ont été retrouvés sous les décombres. Le travail se poursuivra pendant encore, au minimum, quelques jours", a écrit sur Telegram le gouverneur, Andreï Vorobiov.