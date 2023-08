TÉMOIGNAGES - Incendies à Hawaï : "J'ai frappé à plein de portes, j'ai sorti plein de gens chez eux"

"Ça ressemble à une zone de guerre. On dirait que la ville a été bombardée, elle est complètement détruite", se désole l'un d'eux. Dans ces conditions extrêmes, les habitants s'entraident, comme le raconte Emmanuel, un autre Français sur place : "On a d'abord récupéré des produits de première nécessité. Ce qui a été le plus demandé, c'était du matériel de camping, des couvertures, des couches pour les bébés, des produits d'hygiène..."

Jeudi soir dans un reportage diffusé dans le 20H (à retrouver ci-dessous), TF1 avait déjà pu recueillir le témoignage d'un autre expatrié. Lui aussi racontait avoir tout perdu : "Toute l'industrie de cette île repose sur le tourisme. Ma femme, par exemple, est capitaine de bateau, elle bosse sur les catamarans, moi, je suis instructeur de plongée. Le problème, c'est que ses bateaux ont brûlé, moi mon club de plongée a brûlé aussi. Donc on n'a plus de maison, mais aussi plus la capacité de travailler."