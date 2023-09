TÉMOIGNAGES - "J'ai fermé les yeux et j'ai prié" : le récit glaçant des rescapés du séisme au Maroc

Affaiblie, mais vivante. Fatima est une rescapée du séisme qui a eu lieu à Asni, à une cinquantaine de kilomètres au Sud de Marrakech : "Le plafond est tombé et après ça je ne me souviens plus. Quand je me suis réveillée, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar. J'ai fermé les yeux et j'ai prié", raconte-t-elle. "J'ai réussi à sortir toute seule, j'étais dans la terre, au milieu des pierres", ajoute-t-elle. Personne d'autre n'a survécu dans sa famille.