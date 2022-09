Tempête au Canada : destructions et coupures de courant

Face à la violence du vent et la force des vagues, une maison a fini par céder. Après les Antilles, c'est au tour du Canada. Depuis samedi, l'ouragan Fiona frappe la Nouvelle-Écosse et ses provinces voisines. Ici, 500 000 foyers sont privés d'électricité, les dégâts matériels sont considérables, et une femme est portée disparue.