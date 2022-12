VIDÉO - Tempête aux États-Unis : à Buffalo, la galère des habitants pour accéder à leur maison

Buffalo est situé au bord du lac Érié. Et pendant la tempête, les vagues et les embruns ont congelé tout ce qui était à proximité. Un restaurant ressemble à une sculpture de glace. L'image est impressionnante, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Le lac Érié est en partie responsable du blizzard intense qui a frappé les lieux. Car lorsque l'air froid venu d'Arctique est passé au-dessus de l'eau plus chaude, cela a créé de la condensation et des nuages chargés de neige. Heureusement, les températures augmentent, -3°C aujourd'hui, presque 5°C et du soleil demain. L'aéroport de la ville, fermé depuis plusieurs jours, pourrait même rouvrir dans quelques heures.