Tempête aux États-Unis, Covid-19 en Chine... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

Dès 2018, Yusaku Maezawa a annoncé sa volonté d'emmener six à huit artistes avec lui pour un voyage spatial autour de la Lune. Après un appel à candidatures, huit personnes ont été sélectionnées, dont un YouTuber, un acteur et un chanteur. Le voyage durerait six jours, à bord de la plus puissante fusée SpaceX jamais construite. Cela ressemble à un scénario d'un film de science-fiction, ou le synopsis d'une série Netflix.