Tempête aux États-Unis : "La neige est si épaisse, qu'on ne peut pas passer à travers"

Hier, plus de 3000 vols ont été annulés et 200.000 foyers étaient encore privés d’électricité ce samedi soir. Dans les rues, difficile de distinguer la route et les reporters des télévisions américaines ont du mal à assurer leurs interventions. Même les déneigeuses sont à l'arrêt. Les températures devraient revenir aux normales saisonnières en milieu de semaine prochaine.