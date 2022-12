Tempête aux Etats-Unis : les conséquences de "la bombe cyclonique"

Sur la côte Est des États-Unis, plus de 30 personnes ont perdu la vie. Au total, plus de 200.000 foyers n'ont plus d'électricité, sans chauffage, avec des températures extrêmes. Les Américains vivent parfois coincés chez eux à cause de la neige et partagent des vidéos sur les réseaux sociaux.

Le Canada est, lui aussi, frappé par cette tempête polaire. Le 13h de TF1 a pu joindre ce matin Léo, un étudiant à Montréal. Même dans ce pays pourtant habitué aux températures extrêmes, il craint le pire. "Les murs sont très mal isolés, on ressent très vite la chaleur ou le froid, parce qu'il n'y a pas de double vitrage." Selon les météorologistes, cette tempête devrait se calmer à partir de mercredi.