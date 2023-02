VIDÉO - Blizzard géant aux États-Unis : des images impressionnantes

Le policier que la vidéo ci-dessus montre marchant au bord d'une route enneigée frôle la catastrophe : un camion manque de peu de le percuter. À cause de la violente tempête qui frappe une partie des États-Unis, des chauffeurs de poids lourd perdent en effet le contrôle et fondent dans le décor, comme sur cette route du Nord-Ouest des États-Unis. Ici, le mercure frôle les moins 30 degrés. Et la route, envahie par la neige, décourage les routiers. "Pendant qu'on mangeait, c'était de pire en pire. On n'a pas voulu prendre de risque", témoigne l'un d'eux dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Les câbles ont été gelés par le froid, privant ainsi plus de 800.000 foyers d'électricité dans tout le pays. Dans le Nord-Est, c'est le vent, soufflant à certains endroits jusqu'à 70 km/h, qui a arraché des toitures et fait tomber des dizaines d'arbres. La vidéo de TF1 montre un trampoline virevoltant dans le ciel, qui heureusement n'a fait aucun blessé en retombant.