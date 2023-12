Tempête Gerrit : tornade, inondations... les images des dégâts au Royaume-Uni

Plusieurs régions du Royaume-Uni sont frappées depuis mercredi par la tempête Gerrit. Cette dernière a entraîné d'importantes chutes de pluie et de neige, ainsi que des vents violents et tourbillonnants qualifiés de "tornade". En Écosse, des rafales à 136 km/h ont notamment été enregistrées dans l'Aberdeenshire.

Si les dégâts de la tempête Gerrit sont restés limités en France, le Royaume-Uni a en revanche été durement touché. La neige et la glace ont provoqué le chaos en Écosse tandis que le reste des îles britanniques a été frappé par des pluies torrentielles et de vents d'une exceptionnelle puissance.

Des vents tourbillonnants qualifiés de "tornade" par la police et provoqués par un orage supercellulaire, selon l'Agence nationale de météorologie (Met Office), ont également dévasté une centaine de maisons près de Manchester dans la nuit de mercredi à jeudi, sans faire de blessé. "J'étais dans mon lit et j'ai entendu ce grondement de plus en plus fort ça a été 30 secondes infernales", témoigne un habitant dans le reportage en tête de cet article. "Les toits ont été arrachés, les voitures écrasées par des chutes de pierres", abonde une autre.

Des rafales à 136 km/h dans l'Aberdeenshire

Au total, les pointes de vent ont privé 15.000 foyers d'électricité dans cette partie nord de l'Angleterre où les services de secours étaient toujours actifs ce jeudi soir.

En Écosse, où des rafales à 136 km/h ont été enregistrées dans l'Aberdeenshire, des milliers de logements restaient sans électricité jeudi après-midi, tandis que les transports ferroviaire et aérien sont perturbés avec des trains et des vols annulés.

Quant aux avions qui ont osé atterrir, cela n'a pas été sans mal. En témoigne la séquence filmée via smarphone diffusée dans notre reportage.

Des automobilistes sont également restés plusieurs heures coincés dans leur véhicule à cause de la neige, et des routes ont été coupées par des chutes d'arbres sur la chaussée ou des inondations.

Plus au sud, le transport de ferries entre Douvres et la France a également subi des retards mercredi à cause des vents forts soufflant sur la Manche, selon la compagnie DFDS.