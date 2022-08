Tensions à Taïwan : quelles conséquences pour la France ?

La Chine a décidé d'occuper 6 zones tout autour de Taïwan pour procéder à des manœuvres militaires. Un coup de précision pour décourager la sortie des super-conteneurs et perturber le commerce. Pendant le Covid, le monde a déjà connu la paralysie du trafic maritime et la pénurie de semi-conducteurs. Les conséquences s'étaient fait alors ressentir tout autour de la planète avec des usines à l'arrêt, surtout dans l'automobile. Si les tensions entre la Chine, les États-Unis et Taïwan ne s'apaisent pas, notre économie pourrait vivre un douloureux retour en arrière.