Taïwan : la Chine lance ses manœuvres militaires, de "multiples" missiles tirés

"Ceux qui offensent la Chine devront être punis, de façon inéluctable." L'armée chinoise a commencé à mener, jeudi 4 août à la mi-journée (6h heure française), les plus importants exercices militaires jamais réalisés autour de Taïwan, que Pékin revendique. De grandes manœuvres réalisées dans le détroit de Taïwan, seule frontière entre la Chine et l'île, en réponse à la visite, mardi 2 et mercredi 3 août, de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi à Taipei, qui a déclenché la fureur de Pékin.

Au cours de ces opérations, destinées à simuler un "blocus", les forces armées chinoises ont tiré des projectiles vers le passage maritime. À Pingtan, une île chinoise, des reporters de l'AFP ont vu, à 7h13 (heure de Paris), plusieurs projectiles non identifiés, tirés depuis des installations militaires, s'envoler dans le ciel vers la mer, suivis de panaches de fumée blanche.