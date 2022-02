VIDÉO - Tensions entre Paris et Bamako : des ressortissants français sur place témoignent

Mais si le sentiment contre la France semble exacerbé ces derniers temps, les rares ressortissants français au Mali estiment que c'est une hostilité entre les deux États, qui ne concerne pas directement les habitants. Contactée par le journaliste de TF1 Jérôme Garro, une Française expatriée ne se sent "pas du tout en insécurité". Elle constate à son niveau que "les rapports avec la population malienne sont comme d'habitude", et qu'elle n'a pas subi de "remarques désobligeantes" quant à sa propre présence dans le pays. "Clairement, c’est une crise qui est vraiment politique. Ça se passe entre les autorités maliennes et les autorités françaises, et la population malienne et la population française au Mali ne sont absolument pas concernés", assure aussi une femme jointe en visio.