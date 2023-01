Tensions Israël-Palestine : la communauté internationale appelle à la retenue

Le porte-parole du secrétaire général des Nations unies a, quant à lui, partagé l'inquiétude d'Antonio Guterres, face à "l'escalade actuelle de la violence en Israël et dans les territoires occupés palestiniens". "Il est temps de faire preuve de la plus grande retenue", a-t-il ajouté. "Un dialogue et une coopération entre Israël et les autorités palestiniennes sont plus que jamais nécessaires afin d'éliminer la terreur", a enfin estimé une porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand dans un communiqué.

Au lendemain du raid israélien le plus meurtrier depuis des années en Cisjordanie occupée, suivi de tirs de roquettes de Gaza vers Israël et de frappes aériennes israéliennes de représailles, un Palestinien a tué vendredi sept personnes à Jérusalem-Est. Samedi, un autre a blessé deux Israéliens et dimanche, des gardes israéliens ont tué un Palestinien en Cisjordanie.