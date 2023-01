Tentative d'insurrection au Brésil : trois heures de saccage par des manifestants très préparés

À 18 heures, des forces de police sont déployées en nombre, et des affrontements éclatent. Des tirs de gaz lacrymogènes au sol et depuis les hélicoptères. Au moins 300 personnes ont été arrêtées, qualifiées de "vandales fascistes" par le président Lula. Ce lundi après-midi, police et militaires ont évacué les derniers campements dans la capitale.