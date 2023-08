VIDÉO - Coup d’État au Gabon : le déroulé des événements

Depuis samedi, jour du scrutin, Internet est coupé et un couvre-feu est en place pour éviter des violences, selon le gouvernement, alors que l'opposition dénonçait des fraudes. Ce mandat est le troisième d'Ali Bongo. Au pouvoir depuis 14 ans déjà, il a succédé à son père, Omar Bongo, lui-même président pendant 41 ans.

Ali Bongo est désormais en résidence surveillée, "entouré de sa famille et de ses médecins", ont fait savoir les militaires putschistes. L'un des fils du dirigeant, Noureddin Bongo Valentin, a lui été arrêté notamment pour "haute trahison". Ce mercredi à la mi-journée, le chef d'État appelle dans une vidéo ses "amis" à "faire du bruit".

Six autres hauts responsables du régime ont également été arrêtés, dont le directeur de cabinet de M. Bongo et son directeur adjoint, ainsi que les numéros un et deux du tout-puissant Parti démocratique gabonais (PDG).