VIDÉO - 8.000 km sur un paddle : les images de l'exploit de six femmes contre le cancer

Parties le 4 janvier de Lima au Pérou, ces cinq Françaises et une Espagnole se sont relayées toutes les quatre heures, de jour comme de nuit, pour effectuer leur traversée couchées ou accroupies sur une grande planche de paddle. "Par exemple, à deux heures du matin, il fallait prendre son courage à deux mains, monter dans le canoë et ramer. C'est vrai que là, il faut trouver la motivation", raconte l'une des rameuses, Marie Goyeneche. Sans parler des intempéries et parfois des requins, l’une de leur grande crainte. "Ils n'étaient que de passage et pas assez curieux, du coup, ça nous a moins effrayées et on a réussi à faire de ces petites rencontres des moments de joie", poursuit-elle.

Cet exploit revient à faire un marathon quotidien, mais il en faut plus pour ces sportives de haut niveau, toutes sauveteuses en mer, qui n'avaient qu'un seul but : aller le plus loin possible pour glaner des fonds contre la maladie. L'une d'entre elles, la championne du monde de sauvetage côtier Stéphanie Geyer Barneix, a vaincu quatre cancers. "La pratique de l'activité physique pour moi, et des expéditions comme le Pacifique, ont été une véritable bouée de sauvetage. C'est ça aussi que j'ai envie de transmettre à tous ceux qui traversent la maladie", explique-t-elle.