VIDÉO - À Gaza, de premières évacuations vers l'Égypte pour des étrangers et des blessés palestiniens

Un premier pas vers l'évacuation des civils de la bande de Gaza ? Ce mercredi, 445 étrangers ou binationaux et 90 Palestiniens blessés ont pu traverser le terminal de Rafah, au sud du territoire, vers l'Égypte. Partir loin de la guerre et des bombes était impossible depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, qui a mené le 7 octobre une attaque terroriste sur le sol israélien ayant coûté la vie à plus d'un millier de personnes. Depuis, l'État hébreu riposte sans relâche, bombardant au quotidien la bande de Gaza.

Sur place, les étrangers concernés par ces évacuations sont soulagés. "Hier soir, les autorités de mon pays m'ont appelé et m'ont dit que mon nom était sur la liste pour une évacuation aujourd'hui, raconte Manar, un Jordanien qui tentait de rentrer chez lui depuis trois semaines, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. On m'a demandé d'être ici, à la frontière, à neuf heures du matin, alors bien sûr, je suis là."