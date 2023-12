VIDÉO - À Gaza, le désastre humanitaire

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait toujours rage, à Gaza, la situation humanitaire reste critique. Deux hôpitaux sur trois ne sont plus en capacité de fonctionner. Dans les camps de réfugiés, les maladies et la famine menacent.

Il n'y a plus assez de brancards. Sur les images du JT de TF1 visibles en tête de cet article, les blessés d'un bombardement survenu à Gaza dans la nuit de jeudi 28 à vendredi 29 décembre arrivent dans l'hôpital de Rafah, transportés dans des couvertures. Mais il n’y a plus de place à l'intérieur et ceux qui peuvent être soignés le sont sur le parking, ou à même le sol. La plupart des victimes sont des enfants. "Les conditions dans les hôpitaux, c'est du jamais-vu. Il n'y a presque pas de matériel, de médicaments ; les professionnels sont épuisés", déplore Helena Ranchal, directrice des opérations internationales chez Médecins du monde.

"On n'a rien pour faire du pain, pour laver les vêtements"

Sur la trentaine d'hôpitaux de Gaza, moins d'une dizaine peut encore accueillir des blessés. Ceux qui échappent aux bombes s'entassent dans des camps. Dans le sud de la bande de Gaza, les réfugiés dorment sous des bâches en plastique. Pour l'hygiène et la nourriture, chacun fait comme il peut. "On n'a rien pour faire du pain, pour laver les vêtements. On doit trouver de l'eau pour boire et nous laver... Nous souffrons", affirme une mère de famille.

La quasi-totalité de l'aide internationale est bloquée par les opérations militaires. Les quelques camions qui parviennent à passer la frontière sont pris d'assaut. Les organisations humanitaires redoutent désormais une famine et des épidémies.