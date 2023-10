VIDÉO - "C'est affreux" : les raids israéliens s'intensifient à Gaza avant une probable offensive terrestre

Un déluge de feu 24 heures sur 24. Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza se poursuivent nuit et jour, en riposte à l'attaque sans précédent perpétrée samedi par le Hamas contre l'État hébreu. L’aviation de Tsahal pilonne la zone sans relâche, visant les combattants et militants du mouvement islamiste palestinien qui s'y cachent. Dans cette enclave à l’habitat si dense, chaque immeuble suspect est pris pour cible et détruit. L’opération "Glaive de fer" lancée en représailles ne laisse aucun répit, ni à l'ennemi ni à la population civile.