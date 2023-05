VIDÉO - À quoi ressemble la cité britannique entièrement imaginée par le roi Charles III ?

Pour sa ville, Charles voit les choses en grand : on y trouve une statue de sa grand-mère, une reproduction miniature du palais de Buckingham, des colonnes et arches en tous genres, le style n'est pas moderne et c'est voulu. "Vous avez des endroits avec une architecture victorienne ou édouardienne, d'autres avec un style géorgien. C'est un mélange de différents styles sur 200 ou 300 ans", explique Jason Bowerman, directeur du développement immobilier pour le duché de Cornouailles. Cette prise de position, Charles l'avait développée dans un livre en 1989 intitulé Vision of Britain. Il y définit des principes d'urbanisme pour une ville où il ferait bon vivre, à l'inverse d'une ville-dortoir.

Placée sous l'autorité du duché de Cornouilles, Poundbury grandit sous le regard attentif et parfois exigeant de Charles. "L'implication de sa Majesté s'est sentie tout au long du développement : cela inclut des visites régulières, au moins deux fois par an, mais aussi une attention particulière à la conception de chaque lieu", précise Jason Bowerman. Ainsi, pour des raisons esthétiques, sur une décision de Charles lui-même, il n'y a pas de marquage au sol dans cette cité, mais les routes sont suffisamment sinueuses pour s'assurer que les voitures ne vont pas trop vite. Par ailleurs, il n'y a pas de béton ou presque, les grandes maisons et les bâtiments municipaux ont été construits en pierre.