VIDÉO - Afflux de migrants à Lampedusa : "Je veux aller en France pour réaliser mes rêves"

L'effectif des douaniers a été doublé, ce vendredi matin, à Menton (Alpes-Maritimes). Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'avait annoncé en début de semaine, l'objectif est de limiter un afflux éventuel de migrants. La raison de cette présence policière renforcée, la voici. À des centaines de kilomètres plus au sud de l'Europe, Lampedusa fait face à une arrivée record de migrants. Plus de 7000 d'entre eux ont débarqué ce mardi et ce mercredi.

C'est l'équivalent de la totalité de la population locale, un chiffre exceptionnel selon France terre d'asile. "Il y a eu des conditions météorologiques très particulières en méditerranée les jours qui ont précédé, donc il y a toute une série de personnes qui sont allés en Tunisie et en Libye, sans doute prêtes à partir", explique Delphine Rouilleault, directrice générale de France terre d'asile.