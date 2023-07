VIDÉO - Après avoir fui les flammes, une famille française bloquée à Rhodes : "on a été oubliés"

Pour la famille de cette touriste, c'est le début d'un parcours du combattant : sept kilomètres de marche sous plus de 40 degrés pour rejoindre un bus. Dans le chaos et l'effort, certains touristes en ont même brisé les roulettes de leur valise. "Ceux que je plains le plus, ce sont les personnes âgées et les enfants en bas âge, qui étaient rouge vif à cause de la chaleur", poursuit Thierry, le mari de Natalia. Et cette dernière d'abonder : "Le premier sentiment ressenti, ç'a été l'angoisse, puis la montée d'adrénaline : il fallait évacuer, sauver sa peau."

Avec sa famille, Natalia a dormi à l'aéroport de Rhodes dans la nuit de samedi à dimanche. "Là on est au sol, on a récupéré des sacs-poubelle et des serviettes dans les hôtels", nous montre-t-elle.