VIDÉO - "J'espère que ça va s'arrêter maintenant" : après l'attaque de l'Iran, les Israéliens plongés dans l'inquiétude

La population israélienne a beau être habituée aux menaces, elle reste plongée dans l'inquiétude après l'attaque de l'Iran, samedi. Sur place, le 20H de TF1 a recueilli les témoignages d'habitants qui redoutent l'escalade.

Lors de l'attaque iranienne, en pleine nuit, entre samedi 13 et dimanche avril, une mère de famille israélienne s’est rendue dans un abri en face de chez elle, avec ses quatre enfants. "On a mis du temps à nous endormir. Les enfants étaient excités et stressés, il fallait les calmer. Les deux grandes ont pleuré", raconte-t-elle au 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Les Français que nous avons rencontrés ont, eux aussi, vécu une nuit difficile, cloîtrés dans leur chambre d’hôtel. "On a eu des avions dans le ciel toute la nuit qui faisaient des allers-retours, c’était très angoissant. Le moindre bruit nous faisait sursauter", se rappelle la femme. Et son mari d'ajouter : "On espère qu'il ne se passera plus rien mais on ne sait pas, on n'a pas trop d'informations à ce niveau-là."

Israël attaqué par l’Iran, il s'agit d'une première dans l'histoire de l'État hébreu. Alors forcément, le conflit est dans tous les esprits, et les opinions divergent. "J'espère vraiment qu'il n'y aura pas une grande guerre, et que ça va se finir, que l'Iran va s'arrêter maintenant", témoigne un homme. Au contraire, pour une femme, "l'État d'Israël doit montrer à l'Iran que nous sommes forts et que cela ne peut pas passer."

Moins de 24 heures après l'offensive, la vie reprend doucement son cours.