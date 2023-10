VIDÉO - Attaque du Hamas en Israël : la détresse d'une Française sans nouvelles de sa fille et de sa mère

La fillette et sa grand-mère étaient ensemble quand l'impensable s'est produit. Galit Dan Jaoui, habitante de Kissoufim, à quelques kilomètres à peine de la bande de Gaza, ne peut contenir ses larmes en se remémorant les derniers échanges qu'elle a eus avec sa mère et sa fille ainée Noya, 13 ans, enlevées samedi lors de l'attaque massive de commandos du Hamas contre Israël, qui a plongé le pays dans le chaos. "La seule chose que je me dis : 'Au moins, elles sont ensemble'", se rassure-t-elle en montrant des photos de ses proches sur son téléphone.

Ce matin-là, il est environ 6h30 quand une alerte retentit. L'offensive du mouvement islamiste palestinien a débuté, les roquettes pleuvent. "Ça a commencé à tomber", raconte cette Franco-Israélienne dans le reportage du 13H de TF1. "Et ça tombe, et ça tombe. Et ça et ça n'arrête pas. Puis on commence à entendre aussi le feu d'armes automatiques", poursuit-elle, décrivant "un mauvais film".