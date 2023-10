VIDÉO - "On utilise l'ADN mais c'est long" : la difficile identification des corps en Israël

Ce que redoutent toutes les familles de disparus, c'est qu'à l'autre bout de Tel Aviv, on identifie les corps de leurs proches dans un complexe militaire dédié à cette fonction. Dans des conteneurs, plus de 300 dépouilles n'ont, pour l'heure, pas encore été reconnues, car trop mutilées. "On utilise les machines ADN les plus performantes du pays mais cela prend beaucoup de temps. On annonce aux familles le résultat quand on est sûrs à 100% qu'il s'agit de leur fils ou de leur fille", détaille le colonel Rhaim Vaisberg. Depuis 13 jours maintenant, l'armée et la police ont réussi à authentifier plus de 800 corps.