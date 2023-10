VIDÉO - Israël : attaqué par le Hamas, le festival techno bascule dans l'horreur

Une soirée de fête qui a tourné au cauchemar. Samedi 7 octobre, il était aux alentours de 6h30 samedi 7 octobre quand des milliers de jeunes ont été attaqués par des terroristes du Hamas, dans le sud d'Israël. Dimanche, il était encore impossible de dresser un bilan exhaustif du nombre de victimes. De nombreux autres participants à la rave party sont portés disparus.

Tous étaient réunis pour participer au festival de musique électronique Nova Festival, à l'occasion de la fête de Souccot (une fête juive) dans le kibboutz de Réïm. Cette région est située à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza. Sur les images publiées sur les réseaux sociaux dès samedi, on pouvait voir des centaines de jeunes Israéliens fuir la zone du festival. D'autres se sont cachés pendant de longues heures, parfois dans des poubelles pour échapper aux tirs.

Selon l'un des organisateurs du festival, interrogé par la télévision israélienne, environ 3000 personnes participaient à cette rave party. Une fois arrivés sur place, les terroristes ont commencé à tirer sans distinction, y compris avec des lance-roquettes. "On était les premiers à sortir, vraiment. J'ai vu la première roquette, j'ai pris Gal (son petit ami, ndlr) par la main et j'ai couru. On entend[ait] des gens qui tir[aient]. Gal m'a dit : 'mets ta tête en bas' et il a commencé à conduire", raconte dans le 20H de TF1 Shanny Coscas, rescapée.