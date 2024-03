VIDÉO - Attentat de Moscou : Poutine ignore la revendication de Daech, et désigne l'Ukraine

Ce samedi soir, la Russie a bombardé les régions de Kiev et de Lviv. La tension est extrême, alors que Vladimir Poutine pointe du doigt l'Ukraine après l'attentat de Moscou Une accusation pourtant contredite par les revendications répétées de l'État islamique.

Les Ukrainiens s'attendaient à une nuit de bombardements massifs. Dans le ciel de Kiev, des missiles russes ont été interceptés par la défense anti-aérienne, comme on le voit dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. L'attaque a été lancée depuis la région de Saratov, en direction de Kiev et de Lviv, la grande ville de l'ouest située seulement à une cinquantaine de kilomètres de la Pologne. En tout, 18 missiles et 25 drones ont été abattus, selon les autorités ukrainiennes.

Poutine et les autres salauds essaient juste de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre Volodymyr Zelensky

Dans le même temps, la Pologne, membre de l'OTAN, a relevé son niveau d'alerte. Un missile de croisière russe a violé son espace aérien, et des avions de chasse ont immédiatement décollé. Cette offensive russe est sans doute la première réponse du Kremlin pour se venger du prétendu rôle de l'Ukraine dans l'attentat de Moscou vendredi. Les accusations de Vladimir Poutine ont été vertement balayées par Volodymyr Zelensky. "Poutine et les autres salauds essaient juste de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, de trouver un coupable, leur méthode est toujours la même", a déclaré le président ukrainien dans une vidéo.

L'Ukraine est le complice désigné de l'attentat de Moscou, alors que l'État islamique apporte une nouvelle preuve de son rôle dans le massacre du Crocus City Hall. Le groupe terroriste a publié sur son organe de propagande des images filmées par les assaillants. L'armée ukrainienne continue quant à elle de frapper des positions russes dans le port de Sébastopol, en Crimée occupée, où deux navires de la flotte russe de la mer Noire ont été touchés la nuit dernière.