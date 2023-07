VIDÉO - Au Niger, l'inquiétude des Français : "On est astreints à résidence"

Devant l'ambassade de France de Niamey, caillassée par les manifestants, le drapeau français brûlé. Ces scènes de violences, Jean-Sébastien les a vues depuis son appartement dimanche. Il y est cloîtré depuis cinq jours. "Je ne crains pas pour ma sécurité. On est astreints à résidence. Pour ma part, je travaille pour une organisation internationale, et la consigne est de rester à la maison." Installé au Niger depuis trois ans, il se dit préoccupé, mais garde confiance. "C'est une vraie surprise, on n'a jamais senti une hostilité anti-française ou contre les étrangers de manière générale. Le Niger est connu pour son hospitalité."

Environ 600 Français vivent au Niger, à l'image de Sophie Lassan, enseignante, référente dans son quartier en lien avec l'ambassade : "Depuis trois jours, on nous demande de recenser les Français présents dans la capitale ou dans le pays, dans la perspective d'un regroupement ou d'un rapatriement si la situation devait dégénérer."