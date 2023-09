VIDÉO - Au zoo de Londres, c'est l'heure de la pesée pour 15.000 animaux

Il faut être stratège et patient pour faire monter des manchots de Humboldt sur une balance, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Certains sont plutôt dissipés, et d'autres semblent curieux de connaître leur poids. Tous les manchots du zoo de Londres devront pourtant y passer tour à tour, du plus âgé, qui a 21 ans, au plus jeune d'à peine quelques mois.