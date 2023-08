VIDÉO - "Tout le monde était sous le choc" : aux États-Unis, un avion s'écrase au milieu des baigneurs

"Oh mon Dieu, un atterrissage d'urgence". La scène s'est déroulée samedi 29 juillet dans l'État américain du New Hampshire : les vacanciers étaient tranquillement en train de bronzer sur la plage, quand soudain, à une trentaine de mètres du rivage, un avion publicitaire a piqué du nez. Selon les témoins, il s'agissait d'une défaillance du moteur. "Le moteur de l'avion s'est peu à peu arrêté", précise, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article, un homme qui a assisté à la scène. Un autre ajoute : "J'ai vu l'hélice qui ne tournait plus."

En cas de panne de moteur sur ce type d'appareil, la procédure est claire : il faut d'abord larguer la bannière publicitaire, puis planer le plus longtemps possible, pour trouver une zone dégagée afin de se poser.