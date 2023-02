VIDÉO - Ballons espions : quels pays les utilisent et pourquoi ?

Néanmoins, s'ils sont suffisamment petits, les dispositifs d'espionnage et la charge utile de ces aéronefs peuvent échapper aux systèmes de surveillance terrestres, selon des experts. Dimanche 12 février, la secrétaire adjointe à la Défense des États-Unis, Melissa Dalton, a déclaré qu'après la détection du ballon chinois, la défense aérienne américaine a ajusté ses systèmes radar afin de pouvoir détecter des objets plus petits et se déplaçant plus lentement, ce qui a probablement permis la détection des autres ballons neutralisés dans les heures précédentes. Enfin, abattre ces engins volants est bien plus difficile qu’il n’y paraît, comme l'explique à l'AFP William Kim, spécialiste des ballons de surveillance au centre de réflexion Marathon Initiative de Washington.

Sachant que ce type de ballon fonctionne à l'hélium, "vous ne pouvez pas juste lui tirer dessus et le faire prendre feu" comme pour un dirigeable, souligne cet expert. "Si vous le trouez, il va juste se dégonfler très lentement", précise-t-il. Dimanche dernier, un avion américain F-16 de l’US Air Force a dû s’y reprendre à deux reprises, le premier missile (de type AIM-9X Sidewinder, pour un coût estimé à 400.000 dollars) ayant manqué sa cible. Leurs systèmes de guidage sont conçus à la base pour traquer des cibles véloces. En 1998, l'armée de l'air du Canada avait envoyé un avion de combat F-18 pour tenter d'abattre un ballon météo considéré comme "voyou". "Ils l'ont criblé d'un millier de munitions de 20 millimètres. Et cela a quand même pris six jours avant qu'il redescende", relate William Kim.