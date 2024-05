Bientôt des quotas de touristes à Barcelone ? Comment la ville lutte contre la surfréquentation

À l'instar de plusieurs villes européennes, comme Rome, Barcelone fait face à une surfréquentation touristique. Le phénomène entraine une saturation des transports ou encore les logements, et agace les habitants. Le 20H de TF1 s'est rendu sur place.

On dit que c’est à son architecture que l’on reconnaît Barcelone. Mais depuis une dizaine d'années, la cité catalane se distingue surtout par ses rues bondées, avec des graffitis ou des stickers invitant les touristes à rentrer chez eux. "Il y a toujours beaucoup de monde et la rue est constamment pleine", confirme une femme face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Rien qu’en 2023, Barcelone a accueilli 15 millions de visiteurs.

Marty Cusso habite depuis toujours dans le quartier gothique, où il faut aujourd’hui se faufiler entre les vacanciers. "Le quartier a beaucoup changé. Le développement du tourisme a eu des effets négatifs", juge-t-il.

L'une des conséquences directes du tourisme est que le prix du loyer a augmenté. Dans une ruelle où nos journalistes ont filmé, les commerces traditionnels ont laissé la place à une quinzaine de boutiques de souvenirs et de restauration rapide.

La mairie envisage d'instaurer des quotas de touristes

Même constat dans le quartier du célèbre parc Güell, visité par 15.000 personnes tous les jours, où les riverains ne peuvent circuler en bus. Quelles solutions ont-ils trouvées ? À la tête d’un collectif, Maria Solanas a obtenu de la mairie de faire supprimer la ligne de bus de Google et des applications de transport. Désormais, les visiteurs optent donc pour la marche à pied. Et quand Maria prend le bus, elle a le luxe de choisir sa place.

Cette mesure est la dernière d'un plan pour freiner le tourisme. Un autre volet prévoit de s'attaquer aux logements touristiques, qui depuis huit ans sont dans le viseur de la mairie. Exemple sur un terrain vague où devait être construit un hôtel. Mais une élue locale a obtenu l'annulation du projet. À la place, il y aura une résidence étudiante.

Le centre-ville de Barcelone est désormais protégé. Dans cette zone, il est interdit de construire ou d'ouvrir de nouveaux logements dédiés au tourisme. Et de leur côté, les professionnels du secteur semblent encourager ces nouvelles réglementations.

L'adjoint au tourisme de la Ville, que nous avons rencontré, assure vouloir réguler la fréquentation de Barcelone. Quitte à augmenter les taxes de séjour et à imposer des quotas de visiteurs. "Nous n'avons aucune volonté de chasser qui que ce soit mais nous avons besoin de la collaboration des touristes pour mieux gérer la surfréquentation. Quand on vient à Barcelone, on doit respecter la ville", détaille Jordi Valls.

Aujourd'hui, tout l'enjeu pour Barcelone est de résoudre une équation difficile : apaiser les tensions des habitants et préserver la manne financière du secteur, car en 2023, les touristes ont dépensé sur place au moins 9 milliards d'euros.