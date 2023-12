VIDÉO - "Ça peut revenir" : les images de la vague géante qui a déferlé sur la Californie

Aux États-Unis, une vague impressionnante a surpris les promeneurs sur les plages de Californie, jeudi. Certains ont été emportés sur plus de 50 mètres et huit d’entre eux ont dû être hospitalisés. TF1 vous fait découvrir les images du phénomène.

Les touristes et habitants présents le long d'une plage californienne, jeudi 28 décembre, n’avaient aucune raison de s’inquiéter. Mais soudain, une vingtaine de personnes et plusieurs véhicules ont été emportés par la vague. L’homme qui filme la scène remonte une rue de Ventura (ville de Californie située au nord de Los Angeles) sur 200 mètres. La commune est l’une des plus touchées.

Comme le montrent les images de TF1 visible en tête de cet article, les vitres d’un hôtel n’ont pas résisté. "Ça ressemblait à un tremblement de terre. L'eau s'est fracassée contre les portes et m'arrivait jusqu'aux genoux", témoigne une femme.

La tempête ne va pas s'arrêter (...) donc ça peut revenir. Anne Petrenko, enseignante chercheuse à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie

Des hôtels sont inondés tout au long de la côte et de nombreux arbres sont arrachés. "Il suffit de tourner le dos quelques secondes à peine et vous vous faites surprendre", explique une jeune femme membre des forces de l'ordre locales.

Il ne s’agirait pas d’un tsunami, selon les spécialistes en océanologie. "C'était une période de marée haute, et en plus, au large, il y avait eu des fortes tempêtes. Et du coup, ça a amené une forte houle. La tempête ne va pas s'arrêter, le niveau de la mer ne va pas baisser donc ça peut revenir", analyse Anne Petrenko, enseignante chercheuse à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie.

Huit personnes ont été hospitalisées. Les autorités restent très vigilantes et dissuadent les nombreux surfeurs venus défier l’océan. Des vagues jusqu’à 5 mètres de haut pourraient s’abattre au large de San Francisco dans la journée de ce vendredi.