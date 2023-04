VIDÉO - Canada : Montréal au cœur d'une "tempête de glace"

Des conditions extrêmes, même pour ce pays habitué aux grands froids, qui ont eu raison d’une grande partie du réseau électrique. 1,2 million de foyers et commerces ont été privés de courant, et 650.000 étaient encore dans le noir ce vendredi. Face à cette tempête, la pire depuis 1998, plusieurs villes ont décrété l’état d’urgence, et ont ouvert des centres d’hébergement.